Фельдгузен нагадала, що у Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки даної пропозиції.

Посол Німеччини в Україні прокоментувала ініціативу німецької канцлерки Ангели Меркель щодо зустрічі глав ЄС з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це йшлося в інтерв’ю Анка Фельдгузен для ZN,UA.

Вона уточнила, що «прямий» діалог з Путіним потрібен для визначення ефективніших санкцій проти Росії. Водночас обговорення з главою Кремля питань клімату вона назвала лише одним з пунктів розмови.

«Тут мова йде про німецько-французькі пропозиції щодо більш чітко визначеної політики ЄС стосовно Росії: швидші та ефективніші санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним; додаткові обмежувальні заходи, включаючи економічні санкції, та більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства. Можливість поговорити, в тому числі й на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як, наприклад, зміна клімату та навколишнє середовище на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій», – відповіла дипломатка.

Читайте такожВбивство Джорджа Флойда: екс-поліцейський Шовін отримав 22,5 роки в'язниціФельдгузен нагадала, що у Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки даної пропозиції: «Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: стосовно цього потрібен консенсус усіх держав-членів, якого не було щодо цієї пропозиції».

У цьому ж інтерв’ю німецький посол заявляла, що надання Україні ПДЧ НАТО не захистило б її від агресії Росії, а також уточнила, що Берлін може запропонувати Києву в обмін на запуск «Північного потоку-2».

Днями канцлер Німеччини Ангела Меркель разом з Францією запропонувала лідерам ЄС запросити на саміт російського президента Володимира Путіна, країна якого перебуває під міжнародними санкціями за військове вторгнення в Україну та окупацію Криму.

Однак сусіди України та низка інших країн-членів ЄС відмовилися від такої пропозиції. Меркель у відповідь зазначила, що їй шкода, але робота продовжується.

З огляду на це в МЗС України викликали послів Німеччини та Франції й заявили, що українське питання має розглядатися виключно з участю представників від Києва. Водночас у Зеленського вважають ініціативу Меркель «проявом слабкості».

Ангела Меркель виступає за добудову російського трубопроводу «Північний потік-2» в обхід України попри заклики критиків не піддаватися на газ росіян. Останні вважають проект черговим шляхом політичного тиску Росії на Захід та входом в енергетичну залежність від Кремля.

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Автор: Яна Ставська