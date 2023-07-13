Він здатен випускати вісім ракет "Калібр", але на випробуваннях не випустив жодного снаряді.

Російські пропагандистські ресурси оголосили про плани ворога завдавати ударів по Україні з новозбудованого малого ракетного корабля "Циклон".

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону уточнив, що це судно двічі не пройшло необхідні випробовування.

За даними росЗМІ, "Циклон" має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр". Це нібито перший за останні 25 років військовий корабель, який "пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань".

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Плетенчук розповів, що Росія намагалася провести випробовування "Циклона" у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

"Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", – додав він.

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 18 одиниць російських плавзасобів, серед яких бойові кораблі і катери.

Одна з масштабних операцій була здійснена в жовтні 2022-го, коли в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

Водночас найдорожчою та найпотужнішою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва".

За даними ЗМІ, Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу. При цьому у квітні повідомлялося, що флагман Північного флоту РФ важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" можуть списати через те, що його модернізація вимагатиме невиправдано високих витрат.

В травні цього року стало відомо, що невідомі надводні дрони, імовірно, таки підбили корабель Чорноморського флоту РФ "Іван Хурс".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, що роль Чорноморського флоту Росії на 70% зведена нанівець.

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