Сенатори США готують санкції проти Угорщини за блокування допомоги Україні, – FT

Адміністрація Трампа має зайняти жорстку позицію щодо союзників, які фінансують військову машину Кремля.

Двопартійна група сенаторів США має намір внести законопроект, що закликає до введення санкцій проти високопоставлених угорських чиновників, причетних до блокування допомоги Україні. У разі прийняття закон "Блокуй Путіна" (Block Putin act) зобов'яже президента США Дональда Трампа ввести фінансові санкції та візові заборони щодо представників угорського уряду, які беруть участь у закупівлях країною російської нафти та газу, а також тих, хто прагнув заблокувати підтримку України.

Внесення законопроекту відбувається на тлі того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримує виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, ведучи при цьому жорстку передвиборчу кампанію перед парламентськими виборами, які відбудуться наступного місяця, пише Financial Times.

Демократ Джин Шахін і республіканець Том Тілліс, співголови групи спостерігачів Сенату при НАТО, мають намір представити законопроект уже цього тижня. Обидва сенатори відкрито висловлювалися про триваючу залежність Європи від російських енергоносіїв. У той час як більша частина континенту прагнула відмовитися від поставок російської нафти та газу після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Угорщина та Словаччина посилили свою залежність від російських енергоресурсів.

Тілліс заявив: "Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у перекритті потоків доходів, які підживлюють війну Путіна".

"Цей законопроект закликає високопоставлених угорських чиновників до відповідальності, надаючи Угорщині чіткий шлях для повернення до ладу разом зі своїми союзниками шляхом припинення залежності від російської енергії та припинення обструкції підтримки України", – додав він.

Шахін, у свою чергу, зазначила, що неможливо повірити, що віцепрезидент Венс планує відвідати Угорщину, щоб надати передвиборчу підтримку "корумпованому уряду, який продовжує допомагати фінансувати російську військову машину".

Законопроект проти Угорщини

ЗМІ пишуть, що проект тексту законопроекту не згадує Орбана як об’єкт санкцій у явній формі. Помічник Конгресу пояснив, що адміністрації Трампа належить визначити, які саме угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російської енергії.

У матеріалі йдеться про те, що Орбан і його міністр закордонних справ Петер Сійярто давно прагнуть до тісних зв'язків з Росією, при цьому Сійярто зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим понад 20 разів з початку війни у 2022 році.

Угорщина проти України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпорядився з липня припинити транзит природного газу до України. На думку експертів, блокування Угорщиною транзиту газу до України порушує серйозні юридичні питання.

ЄС, у свою чергу, заморозив мільярди євро для Угорщини через блокування кредиту для України. Європейській комісії складно погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип "лояльної співпраці" і блокує фінансування країни, яка воює з Росією

Вас також можуть зацікавити новини: