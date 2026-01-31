У Польщі бізнесмен креативно 'покарав' політиків за антиукраїнську риторику

Попри зростання популярності антиукраїнських сил, загалом польське суспільство продовжує демонструвати солідарність з Україною.

У Польщі власник готелю "покарав" антиукраїнську партію "Конфедерація", передавши на потреби України гроші, які готель заробив на проведенні публічного заходу, влаштованого партією. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що партія вирішила провести один зі своїх заходів у готельному комплексі в містечку Лохув, що розташоване неподалік від Варшави.

Оскільки "Конфедерація" та її лідер Гжегож Браун відомі своїми різко антиукраїнськими позиціями, інформація про проведення заходу викликала хвилю обурення серед мешканців Лохува. Кілька тисяч поляків підписали петицію, в якій зверталися до власників готелю з проханням відмовити Гжегожу Брауну у використанні цього приміщення.

У відповідь готельна мережа Arche SA, якій належить об’єкт, випустила заяву, де пояснила, що за законом не має права відмовити у проведенні такого заходу, якщо з документами замовників усе гаразд. Однак президент компанії Владислав Гроховський заявив, що подія, яку проводить "Конфедерація", є "паливом для екстремізму, підживлює спіраль розколу та радикалізму".

"Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу будуть передані на допомогу Україні, яка бореться за виживання, і яку ми всіляко підтримуємо з першого дня війни", – оголосив він.

Антиукраїнські настрої в Польщі: останні новини

Як писав УНІАН, у Польщі фіксується зростання кількості злочинів проти українців, переважно на ґрунті ксенофобії та етнічної ненависті. За свідченнями постраждалих, агресія проявляється в повсякденних ситуаціях і супроводжується образами та закликами "повертатися додому" або "їхати на фронт".

Соціологи пов’язують цю тенденцію з поєднанням цілеспрямованої антиукраїнської дезінформації, у тому числі з боку Росії, та внутрішнього політичного популізму, який поширює неправдиві наративи про "соціальне паразитування" українських біженців на польській державі.

На думку експертів, у польському суспільстві формується небезпечний дуалізм – підтримка України як держави поєднується з ворожістю до українців як мігрантів, що може призвести до ескалації насильства й навіть організованих нападів.

