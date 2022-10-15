Легітимним білоруським органом, з яким Київ міг би вести діалог, міг би стати полк імені Калиновського у складі ЗСУ, вважає Мережко.

Україна має сумніви щодо політичної позиції білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської та не визнає її так званий "Об’єднаний перехідний кабінет".

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив голова комітету із закордонних справ Верховної Ради і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко.

"Позиція Тихановської стосовно Росії та Путіна не є достатньо чіткою. Вона немовби боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Росія є державою-терористом, агресором і ворогом білоруського народу. Крім того, в її оточенні є дещо сумнівні люди. Вона також робила заяви, пов’язані з Україною, які викликали нерозуміння в Україні", – пояснив Мережко. Відео дня

Легітимним білоруським органом, з яким Київ міг би вести діалог, міг би стати полк імені Калиновського у складі ЗСУ, вважає депутат.

За словами Мережка, полк своїми діями на фронті довів, що має проукраїнську позицію і авторитет серед білоруської опозиції.

У серпні Світлана Тихановська оголосила про створення "Об’єднаного перехідного кабінету" Білорусі. Нещодавно вона запропонувала Україні встановити дипломатичні відносини з її "перехідним кабінетом".

Позиція Тихановської щодо Росії та війни в Україні

Тихановська очолила білоруську опозицію під час протестів у країні влітку 2020 року у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів. Через переслідування з боку режиму Лукашенка, вона виїхала до Литви, а її чоловіка ув'язнили в Білорусі.

Тихановську неодноразово запитували щодо ставлення до російсько-української війни. Під час президентських перегонів у липні 2020 року опозиціонерку тільки з другого разу змусили відповісти, чий Крим.

"Мені дуже боляче від того, що в Україні була війна, що таким чином країна перейшла від однієї сторони до іншої. Це дуже болюче питання. Це питання поділяє людей і зіштовхує лобами. Можна я скажу так, як заведено говорити, як заведено в нашій країні і за міжнародними законами, що юридично Крим український, а фактично – російський. І не мучте мене більше", - заявила Тихановська.

Тоді це зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що був готовий зустрітися з білоруськими опозиціонерами, якби Тихановська висловила чітку позицію щодо окупованого Росією півострова.

У серпні 2020 року Тихановська назвала Путіна "мудрим керівником" і заявила, що "білоруський народ ніколи не повернеться спиною до Росії".

А вже у жовтні того ж року вона пропонувала зустрітися з Путіним, щоб "зрозуміти, чому той підтримує Лукашенка".

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