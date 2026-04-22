Лишилася чверть: українці масово залишають процвітаючу країну ЄС

Представники уряду кажуть, що намагаються створити для українців максимально комфортні умови.

За час повномасштабної війни більшість українських біженців, які початково прибули до Естонії, вже залишили цю країну. Про це в інтерв'ю "Главкому" розповіла надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії до нас приїхало 89 тис. українців. Згодом частина з них повернулася назад в Україну або переїхала в інші європейські країни. Тож станом на зараз у нас залишаються 25 тис. українських громадян", – зазначила пані посол.

Вона не назвала причини, з яких майже три чверті українців залишили країну, але запевнила, що естонський уряд намагається допомогти біженцям, "чим тільки можемо", аби забезпечити "належні умови життя".

Кольк зокрема розповіла, що в Естонії відкрили спеціальну школу для українських дітей, де навчання проходить за особливим планом, що поєднує естонську та українську програми.

"Ідея в тому, щоб вони не втрачали зв'язок зі своєю культурою, історією та мовою. Якщо вони згодом повернуться в Україну, то зможуть продовжити навчання у себе вдома і не відчувати, що був згаяний час", – пояснила дипломатка.

Як писав УНІАН, українці масово залишають одну з найзаможніших і найстабільніших країн Європи – Фінляндію. Серед головних причин – відсутність роботи і тотальна необхідність володіння саме фінською мовою.

Також ми наводили розповідь українки, яка оселилася в Німеччині. Вона зокрема поскаржилася на помітне охолодження німців до підтримки українців, якщо порівнювати з першими роками війни.

