У ЄС загострився публічний конфлікт між фон дер Ляєн та Мішелем, – Politico

Причиною стали заяви щодо ролі Туреччини у забезпеченні безпеки ЄС та НАТО.

Між головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та колишнім головою Європейської ради Шарлем Мішелем знову виник публічний конфлікт. Причиною ситуації стали заяви Урсули фон дер Ляйєн про те, що Туреччина становить геостратегічну загрозу для ЄС, повідомляє Politico.

У Німеччині вона заявила про необхідність "завершити формування європейського континенту", щоб він не опинився під впливом Росії, Туреччини чи Китаю. Ці слова викликали резонанс в Анкарі, після чого в Єврокомісії уточнили, що йшлося про "геополітичну вагу та амбіції" Туреччини, пише видання.

Однак такі роз'яснення не влаштували Шарля Мішеля, який заявив, що Туреччина є "ключовим союзником по НАТО, важливим партнером у сфері міграції, енергетичним коридором і значущим оборонним гравцем".

"Європа не стає сильнішою, застосовуючи подвійні стандарти або спрощуючи реальність", – підкреслив він.

Як зазначає видання, цей обмін звинуваченнями став новим витком давнього конфлікту між двома європейськими політиками, який раніше проявлявся, зокрема, під час їхнього візиту до Туреччини у 2021 році.

Заяви Урсули фон дер Ляєн про Україну

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит на 90 мільярдів євро всупереч позиціям Угорщини та Словаччини.

До цього фон дер Ляєн заявила, що налаштована на інтенсивні дискусії з метою пошуку рішення для фінансування України. За її словами, це головна мета ЄС.

