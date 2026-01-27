Жителі Енгельса, звідки РФ запускає ракети по Україні, поскаржились на холод у квартирах (відео)

Місцеві жителі невдоволені тим, що температура у їхніх квартирах не перевищує +15 градусів, а з крана не біжить гаряча вода.

Місто Енгельс Саратовської області, де розташований аеродром стратегічної авіації РФ, опинилося на межі комунальної катастрофи. Там росіяни замерзають у власних квартирах через відсутність опалення та гарячої води.

У мережі з'явилися відеозвернення жителів вулиць Радянської та Тельмана до голови СК РФ Олександра Бастрикіна. За їхніми словами, місцева адміністрація та голова міста Максим Леонов ігнорують заклики про допомогу.

Зокрема, на кадрах росіяни, які роками мовчки підтримували удари по українських ТЕЦ та цивільному населенню, тепер скаржаться на температуру 13–15 градусів у квартирах та відсутність гарячої води.

Вони заявляють, що замість трьох котлів у місцевих котельнях працює один, обладнання перебуває в "убитому стані", а теплотраси згнили.

"Я проживаю в цьому будинку 17 років. Останні два роки такої біди не було. Ціна не відповідає якості. Ми є заручниками ситуації. Я не знаю, якась у місті катастрофа, розумієте?", - поскаржився один із жителів Енгельса.

Удари по Енгельсу

Як повідомляв УНІАН, в червні було атаковано паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін тоді підтвердив факт пожежі на якомусь "підприємстві" в Енгельсі внаслідок нальоту українських дронів, але не уточнив, що саме загорілося.

На нафтобазі в Енгельсі зберігається пальне для авіабази стратегічних бомбардувальників, розташованої також в Енгельсі. Цю нафтобазу українські безпілотники атакували також і на початку січня минулого року. Тоді вона горіла кілька днів.

