У Донецькій області створять близько 2 тис. робочих місць

У Донецькій області затверджено Програму, що передбачає створення 1 888 нових робочих місць за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної ради. У повідомленні зазначається, що 1 029 робочих місць має бути створено вже до кінця 2010 року.

У розробці Програми взяли участь депутати й фахівці виконавчого апарату Донецької обласної ради. Конкурсна комісія розглянула понад 90 бізнес-планів проектів зі створення нових виробництв у регіоні. В результаті, до програми увійшли 36 проектів, що відповідають пріоритетам розвитку регіональної економіки та завданням ефективного використання трудових ресурсів. У конкурсі взяли участь підприємства обласної комунальної власності: «Донецьктеплокомуненерго», «Компанія «Вода Донбасу» і «Донецький регіональний центр поводження з відходами». На цих підприємствах, загалом, планується створити близько 200 нових робочих місць.

Голова Донецької облради Андрій ШИШАЦЬКИЙ підкреслив, що «завдяки цій Програмі, роботу отримають сотні донеччан, це особливо актуально в тих складних економічних умовах, в яких опинилася сьогодні наша держава». Він нагадав, що одним із пріоритетів його програми «Здорова економіка, здорове суспільство, здорові люди», з якою він став головою облради, «було саме подолання безробіття в регіоні, викликаного економічною кризою». Так, за словами А.ШИШАЦЬКОГО, в 2009 році попит на робочу силу по області знизився в 6 разів, кількість вакансій зменшилася з 20 тис., як було в кінці 2008 року до 3,3 тис. - на початок 2010 року. За офіційною статистикою загалом по області в 2009 році було звільнено 21,3 тис. осіб, і це в 2 рази більше, ніж у 2008 році, констатував голова облради. Він також зазначив, що «існує ще й приховане безробіття, якого не видно в статистичних бюлетенях, і створення нових робочих місць, безумовно, матиме позитивний вплив на розвиток підприємств важливих галузей економіки Донецької області і пом`якшить соціальні наслідки економічної кризи».

А.ШИШАЦЬКИЙ переконаний, що подібну програму має бути прийнято й на рівні держави. Причому, він підкреслив, що програма має бути реальною, з відпрацьованими механізмами, яка б включала стимули для залучення молодих фахівців, створювала б умови для професійної перепідготовки. «Це має бути серйозний довгостроковий проект зі стабільною фінансовою підтримкою держави», - пояснив А.ШИШАЦЬКИЙ. «Ми зі свого боку постараємося привернути увагу наших державних мужів до цієї серйозної проблеми», - зазначив голова облради.