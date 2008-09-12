Знати дві мови краще, ніж одну

Міністерство освіти і науки України вважає необґрунтованими звинувачення в порушенні прав людини в ході реалізації програми поліпшення вивчення української мови у школах з навчанням мовами національних меншин.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МОН України.

Міністерство зауважує, що "останнім часом почастішали заяви окремих політиків з критикою проведення зовнішнього незалежного оцінювання державною мовою".

"Звертаємо увагу на те, що в країнах світу зовнішнє незалежне оцінювання мовами національних меншин не здійснюється. Водночас міністерство пішло назустріч і визначило перехідний період до 2010 року, коли тестові завдання (за винятком тесту з української мови та літератури) перекладатимуться", - повідомляє прес-служба міністерства.

За інформацією МОН, аналіз стану вивчення української мови у школах із навчанням мовами національних меншин засвідчив неоднорідність цього процесу. Для поліпшення вивчення української мови та надання рівних можливостей для вступу до вищих навчальних закладів країни міністерством була розроблена окрема програма.

"Метою програми є не примус, а створення додаткових можливостей для кращого вивчення української мови за бажанням учнів і за рахунок варіативної (додаткові години) складової навчальних планів. Основа для програми була сформована на І Всеукраїнській нараді вчителів української мови і літератури загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, в якій брали участь представники всіх областей України", - повідомили у прес-службі міністерства.