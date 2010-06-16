Чи законне кіно російською?

Верховна рада Криму просить Конституційний Суд України роз`яснити, чи передбачає закон про кінематографію демонстрацію в кінотеатрах фільмів не тільки державною мовою, а й мовами національних меншин.

За затвердження звернення до КС проголосували 87 із 94 депутатів, присутніх у залі засідань кримського парламенту в середу.

Згідно із законом ”Про кінематографію”, іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов`язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені, або субтитровані державною мовою, вони також можуть бути дубльовані або озвучені або субтитровані мовами національних меншин.

У рішенні КС 2007 року у справі про конституційне подання 60 народних депутатів про офіційне тлумачення положень закону відзначено, що ”іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов`язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені або субтитровані державною мовою”. При цьому суд не розтлумачив положення: фільми ”також можуть бути дубльовані або озвучені або субтитровані мовами національних меншин”.

”Існує практична необхідність у з`ясуванні й офіційній інтерпретації положень частини другої статті 14 Закону України ”Про кінематографію” в аспекті того, що іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні також можуть бути дубльовані або озвучені або субтитровані мовами національних меншин”, - йдеться в поданні.

Депутати нагадують, що за Конституцією Криму в автономії разом з державною українською мовою забезпечується функціонування, розвиток, використання і захист російської, кримськотатарської й мов інших національностей.