Роман Забужко «Музей покинутих секретів» видали в Росії
09:27, 26 червня 2013Культура
0 0
Видавництво убезпечилося
Роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» у перекладі російською вийшов у видавництві АСТ.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила перекладачка Олена Марінічева.
«Обкладинка - така ж як в українському виданні (художник - Ростислав Лужецький), додано лише жовтий круг з написом: «вперше російською мовою». Видавництво АСТ, переклад – мій», - пише вона.
Також перекладачка у своєму блозі іронічно зазначає: «Очевидно, щоб убезпечити себе, видавництво перед текстом роману помістило напис: «Думка редакції може не збігатися з точкою зору автора».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter