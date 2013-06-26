Роман Забужко «Музей покинутих секретів» видали в Росії

09:27, 26 червня 2013
Культура
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Видавництво убезпечилося

Роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» у перекладі російською вийшов  у видавництві АСТ.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила перекладачка Олена Марінічева.

«Обкладинка - така ж як в українському виданні (художник - Ростислав Лужецький), додано лише жовтий круг з написом: «вперше російською мовою». Видавництво АСТ, переклад – мій», - пише вона.

Також перекладачка у своєму блозі іронічно зазначає: «Очевидно, щоб убезпечити себе, видавництво перед текстом роману помістило напис: «Думка редакції може не збігатися з точкою зору автора».

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