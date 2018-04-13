На совине сімейство звалилася слава після переселення на підвіконня Каліфорнійського університету (фото)

22:21, 13 квітня 2018
Курйози
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Твіт за добу набрав десятки тисяч сердечок і ретвітів / Twitter

Фотографію декількох великих і маленьких сов, які через скло вивчають якийсь офіс, опублікував у твіттері співробітник Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Майкл Ленс, пише Medialeaks.

Твіт за добу набрав десятки тисяч сердечок і ретвітів. І причина зрозуміла: це ж совушки.

Імовірно, на знімку — сім'я плямистих сов, хижих птахів з сімейства совиних, які дуже поширені на Західному узбережжі США, в тому числі в Каліфорнії (але це не точно). Видно дорослу маму і двох старших пташенят.

Таке враження, що справжні університетські дослідники сидять не всередині кабінету, а зовні, і ведуть спостереження за двоногими істотами, які живуть своїм кумедним і дивним життям. Дослідники уважні і безпристрасні, як і належить справжнім ученим.

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Теги: #Каліфорнія#сови