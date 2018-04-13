На совине сімейство звалилася слава після переселення на підвіконня Каліфорнійського університету (фото)

Фотографію декількох великих і маленьких сов, які через скло вивчають якийсь офіс, опублікував у твіттері співробітник Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Майкл Ленс.

Совине сімейство обзавилося потомством прямо за вікном одного з кабінетів у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Тепер батьки і пташенята спостерігають за працівниками через скло. Схоже на людей в зоопарку.

Фотографію декількох великих і маленьких сов, які через скло вивчають якийсь офіс, опублікував у твіттері співробітник Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Майкл Ленс, пише Medialeaks.

Твіт за добу набрав десятки тисяч сердечок і ретвітів. І причина зрозуміла: це ж совушки.

Owls were born on my colleague's windowsill a few weeks ago and I. Just. Can't. Even. pic.twitter.com/W6ZjP5TCZ6 — Michael Lens (@mc_lens) April 11, 2018

Імовірно, на знімку — сім'я плямистих сов, хижих птахів з сімейства совиних, які дуже поширені на Західному узбережжі США, в тому числі в Каліфорнії (але це не точно). Видно дорослу маму і двох старших пташенят.

Таке враження, що справжні університетські дослідники сидять не всередині кабінету, а зовні, і ведуть спостереження за двоногими істотами, які живуть своїм кумедним і дивним життям. Дослідники уважні і безпристрасні, як і належить справжнім ученим.