У Британії врятували кота, який провів у холодильнику чотири тижні
16:19, 06 березня 2010Курйози
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Залишився без вух і хвоста
В англійському графстві Нортгемптоншир врятували кота, який перебував на товарному складі більше чотирьох тижнів, повідомляє Газета.Ruз посиланням на The Sun.
За припущенням працівників складу, кіт харчувався замороженим горошком і льодом.
Кота помітили близько місяця тому, але тоді його не вдалося зловити.
Через мінусову температуру складу, кіт залишився без вух і хвоста. Його взяв до себе один із працівників складу.
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