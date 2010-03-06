У Британії врятували кота, який провів у холодильнику чотири тижні

16:19, 06 березня 2010
Курйози
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Залишився без вух і хвоста

В англійському графстві Нортгемптоншир врятували кота, який перебував на товарному складі більше чотирьох тижнів, повідомляє Газета.Ruз посиланням на The Sun.

За припущенням працівників складу, кіт харчувався замороженим горошком і льодом.

Кота помітили близько місяця тому, але тоді його не вдалося зловити.

Через мінусову температуру складу, кіт залишився без вух і хвоста. Його взяв до себе один із працівників складу.

 

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