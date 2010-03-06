У Британії врятували кота, який провів у холодильнику чотири тижні

В англійському графстві Нортгемптоншир врятували кота, який перебував на товарному складі більше чотирьох тижнів, повідомляє Газета.Ruз посиланням на The Sun.

За припущенням працівників складу, кіт харчувався замороженим горошком і льодом.

Кота помітили близько місяця тому, але тоді його не вдалося зловити.

Через мінусову температуру складу, кіт залишився без вух і хвоста. Його взяв до себе один із працівників складу.