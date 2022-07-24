Росія виграє від високих цін на зерно, а вивезення українського зерна може серйозно ці ціни збивати, зазначив він.

Екс-радник міністра внутрішніх справ України та керівника офісу президента Віктор Андрусів заявив, що ракетний удар по порту Одеси міг мати на меті серйозно підняти ціни на перевезення українського зерна.

Про це Андрусів написав у своєму Telegram-каналі.

"Удар по Одеському порту відразу після підписання угоди по зерну міг мати дещо іншу мету, ніж просто всім наплювати в обличчя. Росія виграє від високих цін на зерно. І вивезення українського зерна може серйозно ці ціни збивати", - зазначив він.

За словами Андрусіва, в такому випадку для РФ важливо, щоб українське зерно все-таки обходилося дорого.

"Ракетний удар міг мати на меті серйозно підняти ціни на перевезення українського зерна. Зрозуміло, що після цього ризик вивезення нашого зерна сильно виріс, і власники суден будуть змушені підняти ціни, якщо взагалі захочуть ризикувати. Ціни піднімуть і морські страхові компанії через останній обстріл, оскільки угода по зерну не дає ніяких гарантій, що судно з зерном не буде потоплено", - прокоментував Андрусів.

Він зазначив, що підвищення ризиків взагалі може негативно позначитися на обсягах вивезення зерна і в цілому зірвати цей процес. Але тоді вина буде на Україні, оскільки росіяни "нібито" всі умови виконують.

"Ще один цікавий факт, який спочатку не викликав серйозного інтересу: Раша Тудей відкриває офіс в Найробі. Це означає, що Росія планує відкрити серйозний інформаційний фронт в Африці, і "зрив угоди по зерну" українцями може бути одним з пріоритетів висвітлення", - додав Андрусів.

Зерновий коридор: угода та обстріл порту

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправку зерно, але сховище з зерном не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправку зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса". Але він в черговий раз не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що були проведені переговори з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають ніякого відношення до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, прес - секретар відомства Марія Захарова заявила, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося хвалитися кадрами атаки по інфраструктурі порту.

23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які безпосередньо не залучені в експорті зерна.

У МЗС відразу звернулися до керівництва ООН за роз'ясненнями.

24 липня 2022 року в ООН відхрестилися від заяви про те, що РФ "не порушила угоду" обстрілом порту в Одесі.

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