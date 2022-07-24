При підписанні угоди РФ домоглася зняття обмежень на експорт російського продовольства і добрив на світові ринки.

Через дії російської сторони дуже складно гарантувати виконання зернової угоди у визначені терміни.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Він підкреслив, що все робиться для того, щоб дуже швидко почати вивезення українського зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". За його словами, це дозволить звільнити ємності для зберігання зерна врожаю 2022 року.

Кава зазначив, що угодою передбачено 120 днів для вивезення зерна. "Цього часу більш ніж достатньо, якщо буде добре працювати цей коридор і якщо буде можливість своєчасно підвозити зерно в морські торговельні порти всередині України. Гарантувати, що це відбудеться в певні терміни, дуже складно через поточну ситуацію", - сказав він.

Заступник міністра фінансів розповів, що, крім того, що передбачено вивезення українського зерна, російська сторона домоглася того, що будуть зняті обмеження на експорт російського продовольства і добрив на світові ринки. "Звичайно, це дозволить зменшити продовольчу кризу у світі, але ми бачимо, що, крім українського питання, питання вивезення українського зерна, РФ вирішувала і свої питання", - підкреслив він.

Зерновий коридор: угода та обстріл порту

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправлення зерно, але сховище з зерном не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса". Але він в черговий раз не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що були проведені переговори з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають ніякого відношення до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, прес - секретар відомства Марія Захарова заявити, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося хвалитися кадрами атаки по інфраструктурі порту.

23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які безпосередньо не залучені в експорті зерна.

У МЗС відразу звернулися до керівництва ООН за роз'ясненнями.

24 липня 2022 року в ООН відхрестилися від заяви про те, що РФ "не порушила угоду" обстрілом порту в Одесі.

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