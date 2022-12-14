Перші два танкери вже побудовані, концерн отримає їх вже в наступному році, а до кінця 2025 року кількість газовозів збільшиться до восьми.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну польська державна група Orlen оголосила про намір створити свій газовий флот.

Як зазначається в повідомленні групи, Orlen буде використовувати судна в рамках довгострокової чартерної угоди з норвезькою компанією Knutsen OAS Shipping, що спеціалізується на технічному обслуговуванні та комерційній експлуатації таких танкерів.

"Для енергетичної безпеки Польщі вкрай важливо диверсифікувати поставки нафти та природного газу – останній ми вже повністю імпортуємо не з Росії. Це результат імпортної LNG-стратегії, яка послідовно реалізується. Поставки зрідженого природного газу вже покривають майже 30% потреб нашої країни. Судна, побудовані за індивідуальним замовленням для нашого ексклюзивного використання, гарантують стабільність перевезень і зміцнюють позиції компанії на світовому ринку", – заявив глава концерну Orlen Даніель Обайтек.

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За контрактом судновласник буде нести відповідальність за укомплектування зафрахтованих суден і підтримку їх в хорошому технічному стані, але повний Комерційний контроль за їх експлуатацією буде у PGNiG Supply & Trading, що входить до складу Orlen.

Перші два танкери вже побудовані, концерн отримає їх вже в наступному році, а до кінця 2025 року кількість газовозів збільшиться до восьми.

Як йдеться в повідомленні, танкери для Orlen будує компанія Hyundai Heavy Industries в Південній Кореї. Будівництво суден зайняло близько 18 місяців.

Перший з них отримав назву "Лех Качинський" (колишній президент Польщі), другий – "Гражина Генсицька" (колишній міністр регіонального розвитку Польщі). Обидва політики, на честь яких назвали танкери, загинули у 2010 році в авіакатастрофі під Смоленськом.

Війна в Україні та ситуація з газом у Європі:

На початку вересня 2022 року Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ у відповідь на зниження поставок російського газу в Європу. Перший передбачає обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий - створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, так званих "червоних зон".

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

19 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті заявила про те, що Європа знайшла заміну для двох третин російського газу. Також Єврокомісія запропонувала пакет заходів з подолання енергетичної кризи в ЄС, зокрема - механізм "динамічної" стелі цін на газ.

Своєю чергою, Росія пригрозила припиненням поставок газу до Європейського Союзу, якщо країни-члени введуть обмеження максимальної ціни на нього. У "Газпромі" вважають, що встановлення граничної ціни на російський газ є нібито"порушенням контрактів".

12 грудня 2022 року в ЄС озвучили один з варіантів відмови від російського газу.

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