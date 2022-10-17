В Росії продовжує скорочуватися видобуток нафти, а введення цінових обмежень буде суттєвим ударом по доходах РФ.

Споживання російського газу в Європі за підсумками останнього місяця знизилося з понад 40% до 8% і продовжує падати.

Про це під час брифінгу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Споживання російського газу в Європі швидко падає в бік нуля. Вже за підсумками останнього місяця воно впало з більш ніж 40% в європейському вимірі, до менш ніж 10%, близько 8%. І продовжує знижуватися", - сказав він.

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У зв'язку з цим, Харченко сумнівається, що Росія буде інвестувати у відновлення "Північних потоків", які до пошкодження в результаті вибухів поставляли блакитне паливо в Європу.

"У мене дуже сумні для Росії передбачення щодо обсягів газу, які вони зможуть поставляти на європейські та світові ринки, після того, як Європа повністю замістить російські поставки. Росія буде сидіти на цьому газі та й годі", - вважає експерт.

За його словами, після відходу з ринку РФ західних компаній, в Росії також продовжує скорочуватися видобуток нафти. А введення цінових обмежень буде істотним ударом по доходах РФ.

"Очікуємо, що буде введено цінову стелю. Дуже напружені переговори з цього приводу тривають, але є багато обнадійливих сигналів. Хочу вірити, що цінова стеля на російську нафту в 60 доларів, про яку йде активний діалог, запрацює. Це буде шаленим ударом по доходах РФ від нафти, а це, нагадую, більше ніж 110 млрд доларів у 2021 році. Після введення санкцій ця сума зменшиться втричі або більше", - уточнив Харченко.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Наприкінці вересня країни "Великої сімки", в яку входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція і Японія, прийняли план обмеження ціни на закупівлю російської нафти. Реалізація цього плану дасть можливість 50 країнам світу економити на витратах 160 мільярдів доларів на рік.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що обмеження ціни на експорт російської нафти в діапазоні 60 доларів за барель буде достатнім, щоб значно зменшити надходження Росії від енергоресурсів.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 жовтня з'явилася інформація про те, що Єврокомісія має намір запропонувати механізм "динамічного" стелі цін на природний газ в Європейському Союзі.

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