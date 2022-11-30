Кількість закладів харчування, які працюють, суттєво не змінилась.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну майже усі кафе та ресторани працюють попри відключення електроенергії, проте обіг закладів упав в середньому на 8%.

Як зазначається у дослідженні Opendatabot з посиланням на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster, після першого блекауту кількість закладів харчування, які працюють, суттєво не змінилась.

Найбільше кафе та ресторанів зупинили роботу у Житомирській та Одеській областях – 3-5%.

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Проте, впали показники обігу. Найбільше "просіли" заклади у Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.

Після масованого обстрілу України 23 листопада найбільше постраждали заклади у Черкаській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях. Проте, у Житомирській області 4% закладів поновили свою роботу.

Обіг кафе та ресторанів впав ще на 8%. Ті, хто встановив генератори вже адаптувалися, та, навіть, бачать ріст у касі, розповіли у Poster. Заклади стають не лише місце, де можна поїсти чи випити кави, а й робочими хабами та "пунктами незламності".

Poster:

Poster – хмарна система автоматизації для кафе, ресторанів та магазинів, що дозволяє керувати касою, складом, фінансами, аналітикою, CRM, програмним РРО. Компанія заснована на початку 2013 року, станом на початок війни в Україні її послугами користувалися понад 14 тис. бізнесів у 100 країнах світу.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

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