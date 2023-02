Тим часом з моменту релізу пройшло 2,5 роки.

Вже ні для кого не секрет, що в The Last of Us Part II є дві героїні — Еллі та Еббі. Причому друга стала одним з найненависніших персонажів в історії відеоігор. Користувачі натурально кидали проходження, коли починався її сегмент. І на це була вагома причина. Поява і сюжетна гілка Еббі настільки розсердили окремих гравців, що вони почали погрожувати розправою актрисі Джоселін Меттлер, яка подарувала зовнішність героїні. А деякі продовжують писати дівчині бридкі і жорстокі побажання.

Виконавиця поділилася у Twitter одним з недавніх повідомлень, яке надіслав користувач під псевдонімом Angel s. Недоброзичливець заявив, що "ненавидить" Меттлер, побажав дівчині "прокляття на її потворне обличчя" і "найгіршого майбутнього" для актриси і її дітей. Послання супроводжувалося численними образами і нецензурною лексикою.

На це виконавиця, яка подарувала зовнішність Еббі, відповіла: "Чувак, я не отримую зарплату в Naughty Dog з 2017 року. Я не є їхнім відділом скарг". Вона також зазначила, що повідомлення Angel s містить "переслідування, погрози і знущання".

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

The Last of Us Part II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

