It Takes Two — найкраща гра року / фото Hazelight
Нещодавно закінчилася церемонія нагородження The Game Awards 2021. Звання "Гри року" дісталося кооперативному екшен-платформеру It Takes Two. Він переміг цілком заслужено, хоч і несподівано. Серед інших кандидатів були Metroid Dread, Deathloop і Resident Evil Village. Багато хто вважав, що у них більше шансів забрати головний приз.
Варто також відзначити тріумф Elden Ring. Рольовий бойовик від Bandai Namco Entertainment і FromSoftware другий рік поспіль стає найбільш очікуваною грою. Судячи з технічного тестування, проект вийде більш ніж добротним, а значить — він буде вагомим претендентом на звання кращого в 2022-му.
Всі призери The Game Awards 2021 в різних номінаціях
- games for Impact (гра з важливим соціальним підтекстом): Life is Strange: True Colors;
- кращий аудіодизайн: Forza Horizon 5;
- кращий кіберспортсмен: Олександр s1mple Костильов;
- краща кіберспортивна команда: Natus Vincere;
- кращий тренер: Кім Kkoma Чжон Кюн;
- кращий кіберспортивний захід: 2021 League of Legends World Championship;
- краща незалежна гра: Kena: Bridge of Spirits;
- краща акторська гра: Меггі Робертсон;
- кращий бойовик: Returnal;
- кращий візуальний стиль: Deathloop;
- краща гра серед користувачів: Halo Infinite;
- краща рольова гра: Tales of Arise;
- кращий саундтрек: Nier Replicant ver.1.2247228739...;
- Кращий автор контенту: Dream;
- краща багатокористувацька гра: It Takes Two;
- краща мобільна гра: Genshin Impact;
- кращий наратив: Marvel's Guardian of the Galaxy;
- кращий пригодницький бойовик: Metroid Dread;
- краща підтримка гри: Final Fantasy XIV;
- нагорода за досягнення в області доступності: Forza Horizon 5;
- краща спортивна / гоночна гра: Forza Horizon 5;
- краща режисура: Deathloop;
- краща кіберспортивна гра: League of Legends;
- краща сімейна гра: It Takes Two;
- кращий файтинг Guilty Gear -Strive-;
- краща стратегія / кращий симулятор: Age of Empires 4;
- краща VR-гра: Resident Evil 4;
- найбільш очікувана гра: Elden Ring;
- гра року: It Takes Two.