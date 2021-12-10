It Takes Two — найкраща гра року / фото Hazelight

Нещодавно закінчилася церемонія нагородження The Game Awards 2021. Звання "Гри року" дісталося кооперативному екшен-платформеру It Takes Two. Він переміг цілком заслужено, хоч і несподівано. Серед інших кандидатів були Metroid Dread, Deathloop і Resident Evil Village. Багато хто вважав, що у них більше шансів забрати головний приз.

Варто також відзначити тріумф Elden Ring. Рольовий бойовик від Bandai Namco Entertainment і FromSoftware другий рік поспіль стає найбільш очікуваною грою. Судячи з технічного тестування, проект вийде більш ніж добротним, а значить — він буде вагомим претендентом на звання кращого в 2022-му.

Всі призери The Game Awards 2021 в різних номінаціях

  • games for Impact (гра з важливим соціальним підтекстом): Life is Strange: True Colors;
  • кращий аудіодизайн: Forza Horizon 5;
  • кращий кіберспортсмен: Олександр s1mple Костильов;
  • краща кіберспортивна команда: Natus Vincere;
  • кращий тренер: Кім Kkoma Чжон Кюн;
  • кращий кіберспортивний захід: 2021 League of Legends World Championship;
  • краща незалежна гра: Kena: Bridge of Spirits;
  • краща акторська гра: Меггі Робертсон;
  • кращий бойовик: Returnal;
  • кращий візуальний стиль: Deathloop;
  • краща гра серед користувачів: Halo Infinite;
  • краща рольова гра: Tales of Arise;
  • кращий саундтрек: Nier Replicant ver.1.2247228739...;
  • Кращий автор контенту: Dream;
  • краща багатокористувацька гра: It Takes Two;
  • краща мобільна гра: Genshin Impact;
  • кращий наратив: Marvel's Guardian of the Galaxy;
  • кращий пригодницький бойовик: Metroid Dread;
  • краща підтримка гри: Final Fantasy XIV;
  • нагорода за досягнення в області доступності: Forza Horizon 5;
  • краща спортивна / гоночна гра: Forza Horizon 5;
  • краща режисура: Deathloop;
  • краща кіберспортивна гра: League of Legends;
  • краща сімейна гра: It Takes Two;
  • кращий файтинг Guilty Gear -Strive-;
  • краща стратегія / кращий симулятор: Age of Empires 4;
  • краща VR-гра: Resident Evil 4;
  • найбільш очікувана гра: Elden Ring;
  • гра року: It Takes Two.

Автор: Назар Степорук