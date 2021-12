Звання кращого проекту присудили It takes Two.

Нещодавно закінчилася церемонія нагородження The Game Awards 2021. Звання "Гри року" дісталося кооперативному екшен-платформеру It Takes Two. Він переміг цілком заслужено, хоч і несподівано. Серед інших кандидатів були Metroid Dread, Deathloop і Resident Evil Village. Багато хто вважав, що у них більше шансів забрати головний приз.

Варто також відзначити тріумф Elden Ring. Рольовий бойовик від Bandai Namco Entertainment і FromSoftware другий рік поспіль стає найбільш очікуваною грою. Судячи з технічного тестування, проект вийде більш ніж добротним, а значить — він буде вагомим претендентом на звання кращого в 2022-му.

Всі призери The Game Awards 2021 в різних номінаціях

games for Impact (гра з важливим соціальним підтекстом): Life is Strange: True Colors;

кращий аудіодизайн: Forza Horizon 5;

кращий кіберспортсмен: Олександр s1mple Костильов;

краща кіберспортивна команда: Natus Vincere;

кращий тренер: Кім Kkoma Чжон Кюн;

кращий кіберспортивний захід: 2021 League of Legends World Championship;

краща незалежна гра: Kena: Bridge of Spirits;

краща акторська гра: Меггі Робертсон;

кращий бойовик: Returnal;

кращий візуальний стиль: Deathloop;

краща гра серед користувачів: Halo Infinite;

краща рольова гра: Tales of Arise;

кращий саундтрек: Nier Replicant ver.1.2247228739...;

Кращий автор контенту: Dream;

краща багатокористувацька гра: It Takes Two;

краща мобільна гра: Genshin Impact;

кращий наратив: Marvel's Guardian of the Galaxy;

кращий пригодницький бойовик: Metroid Dread;

краща підтримка гри: Final Fantasy XIV;

нагорода за досягнення в області доступності: Forza Horizon 5;

краща спортивна / гоночна гра: Forza Horizon 5;

краща режисура: Deathloop;

краща кіберспортивна гра: League of Legends;

краща сімейна гра: It Takes Two;

кращий файтинг Guilty Gear -Strive-;

краща стратегія / кращий симулятор: Age of Empires 4;

краща VR-гра: Resident Evil 4;

найбільш очікувана гра: Elden Ring;

гра року: It Takes Two.

Автор: Назар Степорук