Знищуйте натовпи зомбі або будуйте космічні кораблі: названо найкращі ігри, в які можна пограти з друзями

Усі проєкти зі списку доступні за передплатою Xbox Game Pass.

Кооперативні ігри пропонують унікальну можливість об'єднатися з друзями і разом зануритися в захопливі світи, де командна робота і спільна стратегія стають ключем до успіху. Незалежно від жанру, чи то динамічні шутери, чи то захопливі пригоди, чи то глибокі рольові ігри, кооперативний геймплей приносить особливе задоволення і створює незабутні враження.

Видання Game Rant підготувало список найкращих кооперативних ігор, які обов'язково варто спробувати разом із друзями. Ба більше, завдяки підписці Xbox Game Pass можна буде випробувати всі представлені ігри.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 стала значущим продовженням відомої серії, пропонуючи захопливу одиночну кампанію та різноманітні багатокористувацькі режими. На особливу увагу заслуговує повернення улюбленого фанатами зомбі-режиму, де ви і ваші друзі можете об'єднатися, щоб протистояти хвилям нежиті на нових картах. Гра поєднує в собі класичні елементи геймплея з новими інноваціями, роблячи кожну битву захопливою.

Sea of Thieves

Sea of Thieves пропонує гравцям втілити мрію про піратське життя. Зберіть команду з чотирьох осіб і вирушайте у відкрите море на пошуки скарбів, боріться з міфічними істотами та іншими піратами. Постійні оновлення та нові завдання роблять кожну подорож унікальною. Командна робота і взаємодія з іншими гравцями - ключ до успіху в цьому безкрайньому світі пригод.

Core Keeper

Core Keeper - це захоплива гра в жанрі виживання та дослідження. Об'єднайтеся з друзями в команду до восьми осіб, щоб досліджувати процедурно згенеровані підземелля, збирати ресурси, битися з монстрами та будувати власну базу. Гра поєднує в собі елементи крафту, бойової системи та дослідження, пропонуючи захопливий ігровий процес, який затягує на довгі години.

Remnant 2

Remnant 2 - продовження успішної гри, що поєднує шутер від третьої особи з елементами Soulslike. Командна гра тут не просто опція, а необхідний елемент геймплею. Об'єднайтеся з друзями в команду до трьох осіб, виберіть класи персонажів і вирушайте в процедурно згенеровані світи, сповнені небезпек і епічних босів. Злагоджена робота і стратегія - ключові чинники для виживання в цьому суворому світі.

Dead Island 2

Dead Island 2 повертається з новим рівнем графіки та ігрового процесу. Досліджуйте відкритий світ Каліфорнії, заповнений ордами зомбі, разом із друзями. Кооперативний режим дає змогу проходити кампанію спільно, використовуючи різноманітну зброю та унікальні здібності персонажів. Гра обіцяє безліч годин захопливого геймплею для любителів зомбі-апокаліпсисів.

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide запрошує гравців об'єднатися в команду з чотирьох осіб для боротьби з ордами ворогів у зараженому місті. Гра поєднує в собі елементи шутера і ближнього бою, пропонуючи різні класи персонажів з унікальними навичками. Похмура атмосфера всесвіту Warhammer та інтенсивний кооперативний геймплей роблять гру обов'язковою для всіх шанувальників серії.

Minecraft Legends

Minecraft Legends представляє новий погляд на знайомий всесвіт, пропонуючи стратегічний геймплей. Об'єднайтеся з друзями для захисту сіл від навали свино-зомбі, спільно будуючи укріплення, керуючи арміями і досліджуючи відкритий світ. Гра підійде як для нових гравців, так і для давніх шанувальників Minecraft, які бажають спробувати щось нове.

Grounded

Grounded пропонує унікальний досвід виживання, де ви та ваші друзі зменшені до розмірів мурашки. Досліджуйте звичайний сад, який перетворився на сповнений небезпек світ, будуйте бази та боріться з комахами. Кооперативна гра дає змогу розділити обов'язки між гравцями та робить виживання більш захопливим.

Space Engineers

Space Engineers - це космічна пісочниця, де ви можете будувати кораблі, станції та навіть планети. Об'єднайтеся з друзями для спільного будівництва та дослідження космосу. Гра надає великі можливості для творчості та інженерних рішень, а також реалістичну фізику і пророблений космос.

Palworld

Palworld - це інноваційна гра, що поєднує елементи відкритого світу, виживання і шутера. У світі, наповненому істотами, схожими на покемонів, ви можете ловити, битися і використовувати їх для різних цілей, включно з будівництвом і виробництвом. Кооперативний режим дає змогу досліджувати цей дивовижний світ разом із друзями, відкриваючи нові можливості взаємодії.

Payday 2

Payday 2 пропонує захопливий досвід проведення зухвалих пограбувань. Об'єднайтеся в команду з чотирьох осіб, плануйте свої дії, розподіляйте ролі та виконуйте місії різної складності. Гра пропонує глибоку систему прокачування, різноманітність зброї та обладнання, а також безліч варіантів для повторного проходження.

Conan Exiles

Conan Exiles - гра в жанрі виживання з відкритим світом, заснована на всесвіті Конана-варвара. Об'єднайтеся з друзями для спільного будівництва, дослідження і битв із ворогами. Будуйте величезні фортеці, досліджуйте таємничі землі та боріться з епічними босами в цьому суворому світі.

World War Z: Aftermath

World War Z: Aftermath - кооперативний шутер від третьої особи, де ви і ваша команда протистоїте величезним хвилям зомбі в різних куточках світу. Нові класи персонажів, зброя та покращена механіка роблять гру ще більш захопливою. Інтенсивний геймплей і динамічні битви забезпечують напружений і захопливий досвід.

Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic пропонує стати космічними гномами-шахтарями, які досліджують небезпечні планети в пошуках цінних ресурсів. Співпрацюйте з друзями в команді до чотирьох осіб, обираючи різні класи з унікальними здібностями. Процедурно генеровані рівні та можливість повністю руйнувати оточення роблять кожну місію унікальною.

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise запрошує мисливців у новий світ повних небезпек і величезних монстрів. Об'єднайтеся з друзями в команду до чотирьох осіб, використовуйте різноманітну зброю і тактики для боїв з потужними істотами. Глибока система крафту, безліч місій і подій роблять гру захопливою для всіх любителів жанру.

Halo Infinite

Halo Infinite продовжує епічну історію Майстра Чіфа, пропонуючи як одиночну кампанію, так і кооперативний багатокористувацький режим у жанрі арена-шутер. Гра поєднує класичний геймплей серії з сучасними технологіями та новими можливостями.

The Quarry

The Quarry - інтерактивний хорор, де ви керуєте групою підлітків, які зіткнулися з незрозумілими подіями в літньому таборі. Кооперативний режим дає змогу спільно ухвалювати рішення, які впливають на розвиток сюжету і долі персонажів. Атмосферна гра, де кожен вибір може стати вирішальним.

A Way Out

A Way Out - унікальна кооперативна гра, де ви і ваш друг берете на себе ролі двох ув'язнених, які прагнуть до свободи. Гра вимагає тісної взаємодії та координації дій для подолання перешкод і вирішення головоломок. Захопливий сюжет і емоційні моменти роблять A Way Out незабутнім досвідом, який найкраще проходити разом із близьким другом.

It Takes Two

It Takes Two - ще один шедевр від Hazelight Studios, що пропонує насичену кооперативну пригоду. Історія розповідає про подружню пару, яка перетворилася на ляльок через чари. Щоб повернутися у свої тіла, їм доведеться пройти через безліч випробувань у фантастичному світі. Гра рясніє різноманітними механіками, і спільна робота - єдиний шлях до успіху.

