Витік від інсайдера під псевдонімом billbil-kun підтвердився вдруге. Нещодавно він заявив, що під час однієї з останніх новорічних роздач в Epic Games Store користувачі зможуть отримати Moving Out. І ось гра дійсно стала безкоштовною — всі бажаючі вільні додати її в свою бібліотеку. Акція діє тільки сьогодні, до 18:00 за київським часом.Читайте такожВідразу три хіти: стало відомо, які ігри роздадуть в EGS до кінця новорічної акції

Згідно з даними від billbil-kun, під час наступної роздачі користувачі отримають Salt and Sanctuary. Це двомірний бойовик з похмурою стилістикою і механіками в дусі Dark Souls. А останнім подарунком стане трилогія Tomb Raider. Гравцям дістанеться перезапуск серії і два продовження — Rise of the Tomb Raider і Shadow of the Tomb Raider.

Детальніше про Moving Out

Це кооперативна аркада про організацію переїздів від команд SMG Studio і Devm Games, а також видавництва Team17.

У грі потрібно на час вивантажувати речі з будинків у вантажівки. Частину меблів користувачам доведеться переносити спільно, і щоб зробити це швидко, потрібні будуть злагоджені дії.

Проект має певну фізичну модель. Гравці можуть знищувати двері і вікна з метою швидше організувати переїзд.

У Steam Moving Out отримала 861 відгук, 81 % з яких позитивні.

