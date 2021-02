В акцію потрапили Dark Souls III, Bayonetta та інші блокбастери Країни сонця що сходить.

У PlayStation Store почався розпродаж під назвою "Хіти Японії" зі знижками до 86% на найкращі ігри Країни сонця що сходить. Акція триватиме до 25 лютого. УНІАН обрав найпривабливіші пропозиції.

Розпродаж хітів Японії в PS Store:

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – 279 грн (знижка 86%);

Soulcalibur VI – 209 грн (знижка 86%);

Dark Souls III – 374 грн (знижка 75%);

Dark Souls Remastered – 359 грн (знижка 70%);

Shenmue III (Digital Deluxe Edition) – 629 грн (знижка 70%);

Dead or Alive 6 – 599 грн (знижка 70%);

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 284 грн (знижка 70%);

Devil May Cry 4 (Special Edition) – 245 грн (знижка 70%);

Dark Souls II: Scholar of the First Sin – 324 грн (знижка 50%);

Bayonetta – 324 грн (знижка 50%);

Guilty Gear – 164 грн (знижка 50%).

Повний список ігор можна подивитися на сторінці акції.

Пропозицією тижня став баскетбольний симулятор NBA 2K21. До 18 лютого її можна отримати за знижкою у 60%.

Також PlayStation влаштувала додатковий розпродаж для фізичних копій ігор в Україні.

Диски з найкращими ексклюзивами для PS4 та PS5 можна придбати за знижками до 70%. Серед них:

Days Gone – 599 грн (знижка 70%);

Ghost of Tsushima – 849 грн (знижка 57%);

Marvel's Spider-Man (GOTY Edition) – 599 грн (знижка 57%);

The Last of Us: Part II – 1099 грн (знижка 45%);

Bloodborne – 389 грн (знижка 35%);

God of War (2018) – 389 грн (знижка 35%);

Horizon Zero Dawn – 389 грн (знижка 35%).

Розпродаж в рітейлі закінчиться 21 лютого.

Нагадаємо, що до 22 лютого в PS Store можна забрати безкоштовно кооперативну головоломку We Were Here. А передплатникам сервісу PlayStation Plus цього місяця також віддають безкоштовно повну версію науково-фантастичного екшену Control з двома доповненнями та патчем для PS5, а також адвенчуру Concrete Genie і новий автомобільний бойовий екшен Destruction AllStars.

Автор: Сергій Коршунов