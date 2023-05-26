Діти, в яких виникає таке ускладнення, не мали раніше ні операцій, ні інших втручань, які можуть його провокувати.

У львівському "Охматдиті" збільшується кількість пацієнтів із незвичайними наслідками перенесеного COVID-19. Протягом останніх кількох місяців лікарі зіткнулися з таким ускладненням хвороби як лімфоторакс.

Про це, як повідомляє прес-служба львівського "Охматдиту", лікар хірургічного відділення Олег Ленів та дитячий хірург Роман Ковальський написали замітку, що вийшла у науково-медичному виданні. Зазначається, що лімфоторакс – це наявність вільної лімфатичної рідини у грудній клітці, яка витікає при пошкодженні лімфатичних судин. Таке захворювання зустрічається у 1 на 15 тисяч дітей.

"Колись ми не мали таких ускладнень, тому вирішили про це написати. Поступають дітки, які не мали до того ні операцій, ні втручань інших, які можуть таке провокувати. Зараз ми діагностуємо у маленьких дітей до 1 року тромби, тобто був COVID-19 у них. Це незвичні стани. Раніше такого ми не мали. Наразі у моїй практиці вже було двоє таких діток, у яких ми виявили на фоні Covid-19 такий діагноз", – розповів завідувач хірургічного відділення Олег Ленів.

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Водночас директор комунального некомерційного підприємства Львівська обласна клінічна лікарня Дмитро Квіт наголосив, що ще не до кінця відомо, якими будуть наслідки пандемії коронавірусу для людей, які перехворіли на COVID-19.

"Ця замітка наших медиків про наслідок Covid-19, який ще, по суті, не був вивчений. Щоб у 6-місячних дітей були тромбози центральних магістральних кровоносних судин з наслідками, щоб у 8-річного хлопчика був такий важкий міокардит, що треба було ставити тимчасовий кардіостимулятор, бо саме серце було не в стані виробляти імпульси, – це унікальні речі", – зауважив він.

Пандемія COVID-19

На початку 2020 року Всесвітня організація здоровʼя оголосила про пандемію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. По всьому світу, зокрема в Україні, запровадили жорсткий каратнин.

Статус пандемії COVID-19 офіційно скасували 5 травня 2023 року. Водночас наголошувалася, що попри скасування цього статусу, вірус повністю не зник.

В Міністерстві охорони здоровʼя України повідомили, що протягом цього часу в Україні зафіксували понад 5,5 млн випадків захворювання. Внаслідок хвороби померло 112 268 людей. Серед загиблих 89 осіб – діти, 1256 – медичні працівники.

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