У Порошенка прокоментували ДТП, в якій його кортеж ледь не збив пенсіонера на смерть

Службовий автомобіль поліції, який супроводжував кортеж президента, збив в центрі Києва 88-річного пенсіонера.

Прес-секретар президента України Святослав Цеголко прокоментував ДТП з автомобілем з кортежу, який збив 88-річного пенсіонера в центрі Києва. За його словами, президент уже доручив надати потерпілому необхідну допомогу.

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"Незалежно від сигналу регулювальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, службовий автомобіль поліції, який супроводжував кортеж президента, збив в центрі Києва літнього чоловіка. За попередньою інформацією лікарів, у постраждалого – перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили у лікарню.