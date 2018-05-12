На Рівненщині 1,5-річна дитина отримала численні ножові поранення під час сварки п’яних батька та діда

Через сильне алкогольне сп'яніння чоловіки не змогли надати чітких пояснень з приводу того, як саме дитина отримала тілесні ушкодження.

На Рівненщині 1,5-річна дитина отримала численні колото-різані рани під час конфлікту п’яних батька та діда.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, подія сталася ввечері 11 травня в селі Обарів Рівненського району.

Встановлено, що півторарічний хлопчик отримав численні колото-різані рани під час побутового конфлікту між нетверезим батьком та дідусем, які часто вживають спиртні напої.

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Через сильне алкогольне сп'яніння чоловіки не змогли надати чітких пояснень з приводу того, як саме дитина отримала тілесні ушкодження.

Хлопчика госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. Стан дитини стабільно тяжкий.

Згодом, поліція затримала 22-річного батька, який завдав понад 10 ударів ножем 1,5-річному сину.

Наразі встановлено, що 22-річний чоловік пив спиртні напої зі своїм 45-річним батьком. Дитина в цей час гралася поруч. Між чоловіками виник конфлікт, що переріс у штовханину. Молодший чоловік схопив ножа і намагався ним вдарити батька. Хлопчик злякався і почав сильно плакати. Батько, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, накинувся на сина і завдав йому численні удари ножем.

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20-річної матері під час конфлікту вдома не було, вона поїхала до Рівного, щоб забрати старшого сина з дитсадка. Її поліцейські розшукали вночі нетверезою в обласному центрі, але без дитини. Трирічного хлопчика працівники поліції згодом виявили у знайомої. Соціальні працівники доставили його у будинок дитини.

За фактом замаху на умисне вбивство розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 15 п. 2 та за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у Чернігові вночі від ножових поранень загинуло подружжя, їхню дорослу доньку теж із ножовими пораненнями було госпіталізовано та прооперовано.