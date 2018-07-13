Попросила взяти собаку на повідок: під Києвом депутат побив жінку за звичайне зауваження (відео)

Факт побиття зафіксувала камера зовнішнього спостереження, зі струсом мозку жінка потрапила в лікарню.

У Гостомелі під Києвом депутат побив жінку за звичайне зауваження.

Як йдеться в сюжеті ТСН, міський депутат від партії "УКРОП" Микола Пасальський вигулював свого пітбуля. За словами постраждалої, на території, де знаходяться малі діти. Жінка зробила зауваження господареві і попросила взяти собаку на повідок. Депутат відреагував спершу лайкою, а потім ударом в обличчя. Зі струсом мозку жінка потрапила в лікарню.

Факт побиття зафіксувала камера зовнішнього спостереження. Зі струсом мозку жінка потрапила в лікарню.

Партія «УКРОП» підтвердила, що нападник – Микола Пасальський. Дії свого колеги «укропівці» засудили і вирішують питання про виключення його зі складу партії.