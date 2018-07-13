Попросила взяти собаку на повідок: під Києвом депутат побив жінку за звичайне зауваження (відео)
13:15, 13 липня 2018Інциденти
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Факт побиття зафіксувала камера зовнішнього спостереження, зі струсом мозку жінка потрапила в лікарню.
Факт побиття зафіксувала камера зовнішнього спостереження / скріншот відео ТСН
У Гостомелі під Києвом депутат побив жінку за звичайне зауваження.
Як йдеться в сюжеті ТСН, міський депутат від партії "УКРОП" Микола Пасальський вигулював свого пітбуля. За словами постраждалої, на території, де знаходяться малі діти. Жінка зробила зауваження господареві і попросила взяти собаку на повідок. Депутат відреагував спершу лайкою, а потім ударом в обличчя. Зі струсом мозку жінка потрапила в лікарню.
Факт побиття зафіксувала камера зовнішнього спостереження. Зі струсом мозку жінка потрапила в лікарню.
Партія «УКРОП» підтвердила, що нападник – Микола Пасальський. Дії свого колеги «укропівці» засудили і вирішують питання про виключення його зі складу партії.
У Гостомелі депутат побив жінку за зауваження
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