В Одесі суд дав 9 років водію, який лишив помирати двох збитих пішоходів

ДТП сталася 9 червня 2017 року в Овідіопольському районі. Нетверезий водій не надав допомогу збитим пішоходам, залишивши їх помирати на дорозі.

В Одесі до 9 років ув'язнення засуджено винуватця ДТП, внаслідок якої загинули залишені без допомоги двоє пішоходів, у тому числі підліток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області підтримала публічне звинувачення у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Встановлено, що в червні минулого року 27-річний водій несправного «ВАЗ-21074» на автодорозі «Овідіополь - Петродолинське» вночі збив двох пішоходів, які перебували на узбіччі проїжджої частини. Від отриманих травм 19-річний і 14-річний потерпілі загинули.

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«Скоївши ДТП, водій зник із місця злочину та залишив людей у безпорадному стані, хоча міг надати їм допомогу. Результати експертизи показали наявність алкоголю в крові водія», - розповіли в прес-службі.

Напередодні суд визнав чоловіка винним у скоєнні смертельної ДТП та залишенні без допомоги постраждалих (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

Винуватця ДТП засуджено до 9 років позбавлення волі. Крім того, за рішенням суду, засудженого на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2017 року в Овідіопольському районі, між населеними пунктами Новоградківка та Мар'янівка, сталась ДТП. Підозрюваний, перебуваючи в нетверезому стані, керував автомобілем «ВАЗ» і збив двох людей, які пересувались по узбіччю дороги. Потерпілі (1998 і 2003 років народження) загинули на місці пригоди. Підозрюваний - житель Овідіопольського району - спочатку зник, але був затриманий 11 червня.