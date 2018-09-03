Витік хлору в Кривому Розі ліквідовано, є постраждала (відео)

До лікарні з підозрою на отруєння парами хлору госпіталізовано жінку – оператора хлорних установок. Населені пункти в зону можливого хімічного забруднення не потрапили.

У Кривому Розі Дніпропетровської області рятувальники ліквідували витік хлору на території складу хлору по вул. Нікопольське шосе в Довгинцівському районі міста.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в області, інформація про подію надійшла сьогодні о 8:20.

«Під час переливання рідкого хлору з ємності в транспортирувальну ємність на засувці не витримав ущільнювач, що спричинило витік 25-30 кг хлору. Утворилася хмара газоподібного хлору об'ємом приблизно 3 кубічні метри, яка розповсюдилася на площі 100 кв. м», - йдеться у повідомленні.

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До ліквідації події було залучено рятувальників 26 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС області та Криворізького гірничорятувального загону, які ліквідували виток та осадили хмару небезпечної хімічної речовини.

Станом на 8:55 витік хлору локалізовано, о 9:05 ліквідовано.

О 10:20 до Криворізької районної лікарні з підозрою на отруєння парами хлору госпіталізовано оператора хлорних установок, жінку 1964 року народження.

Згідно з повідомленням, населені пункти в зону можливого хімічного забруднення не потрапили.