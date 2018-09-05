"Дуже боїться, що його знайдуть": мати підлітка, якого жорстоко побили на Дніпропетровщині, розповіла про його стан

Також жінка повідомила, що поліція активно розслідує справу, і потроху знаходить тих, хто бив — одного начебто вже знайшли.

Після медичного огляду, який здіснили після побиття групою підлітків у місті Кам’янське 17-річного Артема Вєтрова, лікарі оцінили заподіяні йому тілесні пошкодження як легкі.

Про це ТСН.ua розповіла мати постраждалого Марія Вєтрова. "Його госпіталізували одразу, але на ніч ми його забирали додому, а зранку привозили. Сьогодні прийшли, він зараз у лікарні, його оглядають. Потрібно ще пройти огляд, щоб визначити, чи був струс мозку. Судмедекспертиза поки визначила побої як "легкі тілесні ушкодження". Йому 17 років, він неповнолітній, тому я його всюди супроводжую", — розповіла жінка.

"Він хлопчик міцний, тому все обійшлося без переломів, внутрішні органи не постраждали. Була підозра на перелом носу, але це не підтвердилося. Його били ногами, зокрема в живіт, але обійшлося ще завдяки тому, що він ставив блоки", — додала вона.

Своєю чергою, у відділі комунікації поліції Кам’янського повідомили, що було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КК України ("Заподіяння легких тілесних ушкоджень").

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За словами матері, Артем дуже боїться, що його знайдуть, навіть просить його відправити до іншого міста. Також жінка повідомила, що поліція активно розслідує справу, і потроху знаходить тих, хто бив — одного начебто вже знайшли. Правоохоронці викликали на допит свідків з батьками, сьогодні мають з’явитися до слідчих.

"Один із хлопців, який нібито є одним із навідників, знає людей, які били, але поки мовчить. Багато хто каже неправду, що не бачили, не знають, їх не було. А свідчення інших підтверджують, що вони там були, бачили. Дуже складно, бо це підлітки, діти", — коментує Вєтрова.

Мати потерпілого також розповіла, що після її публікації про інцидент у Facebook нападники передали вибачення через маленького хлопчика, який гуляє у їхньому дворі.

"Вони не прийшли, не зателефонували, а зробили таким чином. Я вважаю такий вчинок дивним. Якщо це "меседж" до того, щоб я забрала заяву, то я цього робити не буду", — наголосила вона.

Нагадаємо, група невідомих підлітків 3 вересня побила хлопця у місті Кам’янське Дніпропетровської області. За словами потерпілого, його били двоє осіб, у той час як навколо стояли близько 20 друзів і знайомих. Підлітки завдавали ударів ногами в живіт і кулаками в обличчя. Побиття нібито було "помстою" двох колишніх дівчат потерпілого, які попросили вчинити злочин місцеве угрупування.