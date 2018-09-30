В Одесі врятували дитину, яка опинилась на карнизі балкону третього поверху багатоповерхівки

Обставини, за яких дитина опинилася на карнизі, наразі встановлюються.

В Одесі правоохоронці врятували 3-річного хлопчика, який опинився на карнизі балкону третього поверху житлового будинку.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, 29 вересня до поліції надійшов дзвінок про те, що з 5-поверхового будинку в Суворовському районі міста чутно крики про допомогу.

На місце події було направлено найближчий екіпаж правоохоронців. Після прибуття наряд поліції охорони помітив, що на третьому поверсі, на карнизі балкону, перебуває хлопчик. Правоохоронці зняли дитину з карниза і передали матері.

Обставини, за яких дитина опинилася на карнизі, в даний час встановлюються.

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