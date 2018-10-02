Відлетів на 30 метрів: у Києві іномарка збила на смерть пішохода-порушника (фото)

Загиблий перебігав 6-смугову дорогу в недозволеному місці.

На проспекті Маяковського у Києві автомобіль Toyota Rav 4 збив на смерть пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

Автомобіль Toyotа їхав по проспекту Маяковського у напрямку вулиці Драйзера, повідомляє "Інформатор". В невстановленому для переходу місці, на 6-смугову дорогу вибіг чоловік. Він потрапив під колеса автомобіля, відлетівши від зіткнення приблизно на 30 метрів.

За словами поліції, загиблий найвірогідніше був без певного місця проживання. При ньому не виявили документів, що засвідчують особу.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на Окружній дорозі в Києві під колесами автомобіля загинув пішохід, що перебігав 8-смугову дорогу в 50 метрах від переходу.