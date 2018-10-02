Відлетів на 30 метрів: у Києві іномарка збила на смерть пішохода-порушника (фото)
08:15, 02 жовтня 2018Інциденти
2116 0
Загиблий перебігав 6-смугову дорогу в недозволеному місці.
У Києві на Троєщині під колесами автомобіля загинув пішохід / фото Олександр Калінчук / Інформатор
На проспекті Маяковського у Києві автомобіль Toyota Rav 4 збив на смерть пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.
Автомобіль Toyotа їхав по проспекту Маяковського у напрямку вулиці Драйзера, повідомляє "Інформатор". В невстановленому для переходу місці, на 6-смугову дорогу вибіг чоловік. Він потрапив під колеса автомобіля, відлетівши від зіткнення приблизно на 30 метрів.
Toyota Rav 2 збила чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці / Олександр Калінчук / Інформатор
За словами поліції, загиблий найвірогідніше був без певного місця проживання. При ньому не виявили документів, що засвідчують особу.
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на Окружній дорозі в Києві під колесами автомобіля загинув пішохід, що перебігав 8-смугову дорогу в 50 метрах від переходу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter