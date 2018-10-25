У пункті пропуску «Нові Яриловичі» затримали сутенера, який хотів вивезти трьох дівчат до Німеччини

Прикордонники спільно з поліцією затримали в пункті пропуску «Нові Яриловичі» Чернігівського прикордонного загону місцевого мешканця, який організував вивезення до Німеччині трьох громадянок України з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації.

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Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, спільника організатора злочинної діяльності в подальшому було затримано за місцем проживання в м. Чернігів.

Слободян зазначив, що до поля зору оперативників потрапив один із зловмисників ще влітку поточного року.

«Зловмисники, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяли влаштувати дівчат на нібито легальну роботу в Німеччині, а, насправді, шляхом обману заганяли жертв в боргову кабалу з подальшою сексуальною експлуатацією»,- написав помічник голови ДПСУ.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Як зауважив Слободян, зловмисників затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм буде оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), санкція якої передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.