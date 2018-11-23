На Дніпропетровщині виявили понад сотню артснарядів часів Другої світової війни (відео)

На боєприпаси натрапили жителі села Червоний ранок, коли працювали в полі.

Небезпечний урожай - більше сотні артснарядів часів Другої світової виявили на Дніпропетровщині.

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Як ідеться у сюжеті ТСН, на боєприпаси натрапили жителі села Червоний ранок, коли працювали в полі.

Піротехніки, що прибули за викликом, ледь не збилися з рахунку, коли почали оглядати територію. Лан був просто всіяний боєприпасами, що пролежали у землі понад 70 років.

Загалом знайшли 111 штук. Все вивезли на полігон для знищення. Підривали снаряди протягом двох днів.