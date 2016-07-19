На кордоні з Росією затримали ще одного бойовика "ДНР" на прізвисько "Якут" (відео)

Про це повідомляє Головне управління поліції в Луганській області.

Зі слів затриманого з позивним "Якут", на початку літа 2014 року він добровільно вступив до лав одного з бандформувань "ДНР" у місті Часів Яр Донецької області.

Два місяці він зі зброєю в руках чергував на блокпосту, де здійснював незаконний огляд транспорту та документів громадян. Після звільнення військовослужбовцями ВСУ Часового Яру від терористів він втік до Росії.

Наразі затриманого бойовика передано донецьким правоохоронцям для подальшого проведення досудового слідства.

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Сам чоловік розповів, що був затриманий в нетверезому стані "ополченцями", що "посадили його на яму" та змусили копати окопи, після чого запропонували постояти на блокпосту. За його словами, у бойових діях він участі не брав і нікого не вбивав.

Затриманий також зазначив, що очолював "самооборону міста" колишній міліціонер.

Після двох місяців на блокпосту він виїхав до Росії, де півроку жив "на Півночі" і півтора роки в Москві, однак йому "набридло бігати", тому вирішив повернутися.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Краматорську затримали бойовика "ДНР" також на прізвисько "Якут".