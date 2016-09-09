Автомобіль помічника Путіна потрапив у ДТП в Москві: ЗМІ дізналися подробиці (відео)

Аварія сталася у Москві на Новому Арбаті.

Російські ЗМІ повідомляють, що під час аварії Сурков сидів на пасажирському місці.

Утім травм він не зазнав й просто пересів до іншої машини.

Раніше повідомлялося, що у Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна.

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Зазначається, що водій Mercedes їхав виділеною смугою, не впорався з керуванням й вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся лоб у лоб з BMW. За кермом BMW перебував водій Путіна. Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, у цей момент в машині не було.