У Дніпропетровській області білорус здійснив три пограбування (відео)
16:36, 01 листопада 2016Інциденти
281 0
Чоловік вкрав 6 тисяч гривень, а потім все до копійки спустив у караоке-барі сусіднього міста, де його і затримали.
Ілюстрація REUTERS
У Нікополі на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який протягом доби пограбував два магазини і філію Національної лотереї, повідомляє ТСН.
Читайте такожУ Києві затримали чоловіка, який грабував кредитні установи з іграшковим пістолетом
Погрожуючи пістолетом, зловмисник змушував продавців витягати гроші з каси.
Загалом чоловік вкрав 6 тисяч гривень, а потім все до копійки спустив в караоке-барі сусіднього міста, де його і затримали.
Грабіжником виявився 36-річний громадянин Білорусі. Поліції він пояснив, що до України приїхав розважатися. Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці.
Хотів розважитися: білорус здійснив три пограбування в Дніпропетровській області
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter