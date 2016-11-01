У Дніпропетровській області білорус здійснив три пограбування (відео)

У Нікополі на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який протягом доби пограбував два магазини і філію Національної лотереї, повідомляє ТСН.

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Погрожуючи пістолетом, зловмисник змушував продавців витягати гроші з каси.

Загалом чоловік вкрав 6 тисяч гривень, а потім все до копійки спустив в караоке-барі сусіднього міста, де його і затримали.

Грабіжником виявився 36-річний громадянин Білорусі. Поліції він пояснив, що до України приїхав розважатися. Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці.