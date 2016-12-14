У Львівській області на сміттєзвалищі знайшли тіло новонародженого хлопчика

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, до правоохоронців надійшла інформація про те, що 53-річний житель Закарпаття, ром за національністю, 13 грудня близько 14.00, перебираючи на сміттєзвалищі привезені сміттєвозами відходи, виявив загорнуту в пелюшки мертву дитину.

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Поліцейські передали тіло новонародженого хлопчика експертам.

Проводяться заходи із встановлення особи жінки, яка народила і викинула в смітник дитину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років).