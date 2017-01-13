Сьогодні відбудеться перехресний допит Пашинського і підстреленого ним чоловіка - ЗМІ

Як передає кореспондент ТСН, допит проведуть у лікарні №9, куди перевели Хімікуса.

На місці вже прибули слідчі, свідок, постраждалий перебуває у індивідуальній палаті. Наразі чекають нардепа. Допит мали розпочати опівдні, і не знають, наскільки він затягнеться.

Постраждалий каже, що перед допитом не хвилюється і не має до

Пашинського жодних запитань. "Чого мені боятися? Не я ж стріляв!", - сказав Хімікус журналістам ТСН.

Водій мікроавтобуса – ключовий свідок у справі, але до сьогодні його позицію та версію події не було відомо. Так само не відомо було його місцезнаходження ані стороні постраждалого, ані пресі.

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Як повідомляв УНІАН, 31 грудня нардеп Сергій Пашинський мав конфлікт з жителем Васильківського району на Київщині, під час якого політик використав вогнепальну зброю.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту проводиться кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

Водночас потерпілий В'ячеслав Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що політик порушував правила поводження зі зброєю, і куля випадково влучила в ногу, а не йому в тулуб.