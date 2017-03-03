У Харкові засудили жінку, яка кинула свою дитину в бармена
Московський районний суд м. Харкова визнав винною 18-річну харків'янку у нанесенні тілесних ушкоджень, небезпечних для життя (ч.1 ст.121 КК України), своєму 3-місячному малюку.
За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, жінку засуджено до 5,5 років позбавлення волі, як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
У вересні 2016 року нетвереза мати-одиначка прийшла до кафе з дитячим візком, де лежав її син. На літньому майданчику вона чіплялася до відвідувачів і вимагала, щоб ті пригостили її спиртним. Після того, як їй відмовили - стала конфліктувати з барменом.
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Під час сварки вона схопила з візка сина і жбурнула його в бік чоловіка. Хлопчик упав на асфальт, вдарившись головою об бордюр.
Дитина потрапила до лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, гематома та перелом черепа.
Малюк тривалий час перебував у лікарні. Наразі хлопчик знаходиться у дитячому будинку. Мати перебуває під вартою. Вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.
Слід зазначити, що подія трапилася під час відбування жінкою покарання, у вигляді іспитового терміну, за крадіжку.