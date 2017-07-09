На Тернопільщині автобус із туристами впав у прірву: поліція назвала причину ДТП (фото, відео)

ДТП, під час якої пееркинувся автобус і загинула одна людина, сталася через перевищення швидкості водієм.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, такими є попередні дані слідчих.

У поліції повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня близько 18 год неподалік села Нагірянка Чортківського району.

На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече перекинувся рейсовий автобус. За даними слідчих, пасажири їхали з Коломиї відпочивати на море.

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За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник та злетів у кювет.

В результаті аварії загинула дівчина 1992 року народження. Троє госпіталізовано до лікарні. Решта пасажирів не ушкоджені.

Водій, за даними правоохоронців, тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, учора на Тернопільщині перекинувся автобус із 53-ма пасажирами, одна людина загинула.