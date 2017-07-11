Під Радою знову запалили фаєри після відмови парламенту зняти недоторканність з депутата Лозового

Учасники акції біля Верховної Ради запалили файєри після відмови парламенту зняти недоторканність з народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення ВР мітингувальники зустріли вигуками: "Ганьба!".

Спершу файєри запалили декілька осіб, які стояли біля паркану з кордоном поліції.

Потім файєри ще раз запалали в натовпі протестувальників. Учасники зібрання також продовжують гучно стукати у залізні бочки.

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Наразі під будівлею парламенту перебуває близько 100 мітингувальників.

Раніше Верховна Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Лозового, підозрюваного в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля парламенту проходить акція, учасники якої вимагають зняття недоторканності з п’яти народних депутатів, щодо яких є подання генпрокуратури, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

У поліції заявляли про відсутність правопорушень у діях мітингувальників.