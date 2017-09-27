Командир військової частини у Калинівці не виходить на зв'язок зі ЗМІ: дружині сказав, що з ним все гаразд

20:41, 27 вересня 2017
Інциденти
1548 0

Дружина командира військової частини у Калинівці повідомила, що чоловік устиг їй учора передзвонити й сказати, що з ним усе гаразд.

Командир військової частини у Калинівці досі не відповідає на дзвінки журналістів. Відучора телефон Миколи Батюка не відповідає.

У Генштабі відмовилися давати будь-які коментарі щодо місцеперебування командира частини.

Читайте такожОпубліковано відео наслідків вибухів на складі боєприпасів під Вінницею

Та журналісти розшукали його дружину у Сумах. Вона повідомила лише, що чоловік устиг їй учора передзвонити й сказати, що з ним усе гаразд.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Калинівка, що на Вінниччині. Як з'ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, виникла пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано двох людей, із зони можливого ураження було евакуйовано більш як 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибухи на складі боєприпасів в Калинівці
Теги: #вибухи на складі боєприпасів в Калинівці#вибухи під Вінницею#командир військової частини