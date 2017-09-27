Командир військової частини у Калинівці не виходить на зв'язок зі ЗМІ: дружині сказав, що з ним все гаразд

Командир військової частини у Калинівці досі не відповідає на дзвінки журналістів. Відучора телефон Миколи Батюка не відповідає.

У Генштабі відмовилися давати будь-які коментарі щодо місцеперебування командира частини.

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Та журналісти розшукали його дружину у Сумах. Вона повідомила лише, що чоловік устиг їй учора передзвонити й сказати, що з ним усе гаразд.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Калинівка, що на Вінниччині. Як з'ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, виникла пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано двох людей, із зони можливого ураження було евакуйовано більш як 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).