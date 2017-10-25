Екс-мер Львова із дружиною потрапили у ДТП (фото)

У Львові екс-мер міста Любомир Буняк з дружиною потрапили у ДТП. Як повідомив УНІАН координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 жовтня о 17.30, в історичній частині міста, на перехресті вулиць Мельника – Єфремова де проходить трамвайна колія.

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Внаслідок зіткнення автомобіля Citroеn, за кермом якого за свідченням очевидців перебував колишній мер Львова Любомир Буняк, з автомобілем Opel, ніхто не постраждав, обидва транспортні засоби зазнали технічних ушкоджень.

Як розповів журналістам сам Буняк, за кермом автомобіля Citroen у момент зіткнення була його дружина.

«Ми їхали вулицею, коли нас вдарив інший автомобіль, який на значній швидкості перелаштовувався з іншої смуги. Водій іншого автомобіля залишився на місці ДТП, викликали поліцію», - розповів Буняк.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, за кермом автомобіля Citroеn перебувала жінка, яка не виконала вимогу дорожнього знаку «дати дорогу» та здійснила зіткнення з автомобілем Opel, який рухався в другому ряді. Водій порушила правила дорожнього руху.

Матеріали оформлено за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) ККУ.

Довідка. Любомир Буняк був міським головою Львова у 2002-2005 роках. Він став єдиним мером Львова, якого депутати міськради таємним голосуванням відправили у відставку за півроку до завершення каденції.