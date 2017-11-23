Врятувати кота: в Одесі понад два дні намагалися зняти чотирилапого з дерева - історія закінчилася трагічно (відео)
11:19, 23 листопада 2017Інциденти
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Гроші на лікування кота збирають небайдужі містяни.
В Одесі понад дві доби намагалися зняти із дерева кота
В Одесі понад дві доби намагалися зняти із дерева кота: він, тікаючи від собак, видерся на 20-метрову висоту.
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Рятувальники привезли автодрабину, та тварина в руки не давалася, натомість видерлася на верхівку.
Зрештою з переляку кіт з висоти восьмого поверху. Тепер за життя чотирилапого борються ветеринари. Стан пухнастого украй тяжкий.
Раніше у Києві рятувальники допомогли спуститися з тополі коту, який провів на дереві три дні.
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