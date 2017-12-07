В Одесі затримали іноземця-автокрадія. Про це повідомили в прес-службі поліції.

Чоловіка затримали на гарячому, коли він намагався викрасти магнітолу з автомобіля одесита.

«ВАЗ-2105» знаходився біля торгівельного центру на вулиці Давида Ойстраха. Потерпілий залишив транспортний засіб на стоянці, а сам пішов до магазину. При цьому він забув замкнути водійські двері.

"Неуважністю чоловіка і скористався зловмисник. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, він проник до салону і взявся знімати автомагнітолу. Дії правопорушника помітили охоронці торгівельного закладу. Вони затримали підозрюваного та викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.

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Відносно 55-річного чоловіка, який виявився раніше засудженим громадянином однієї з країн ближнього зарубіжжя, було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.15 та ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. Обрано запобіжний захід - тримання під вартою. За замах на крадіжку затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в США злодій обікрав поліцейське авто.