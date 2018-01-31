У Києві жінка викинулась з вікна 12 поверху житлового будинку – ЗМІ (фото)

На місці трагедії працюють патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

На вулиці Милославській у Києві (Деснянський район) жінка викинулася з вікна 12 поверху житлового будинку.

Читайте такожУ Тернопільській області військового підозрюють у вбивстві двох родичокЯк повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, за попередньою версією жінка вчинила самогубство.

На місці трагедії працюють патрульна поліція, медики, та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялось, що у Шевченківському районі Києва (біля станції метро "Берестейська") застрелили чоловіка, ще один був поранений. Стрілянина почалась в ході конфлікту між співробітниками двох охоронних фірм.