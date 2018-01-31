У Києві жінка викинулась з вікна 12 поверху житлового будинку – ЗМІ (фото)

16:05, 31 січня 2018
Інциденти
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На київській Троєщині жінка скоїла самогубство / УНІАН / dpchas.com.ua
 

Читайте такожУ Тернопільській області військового підозрюють у вбивстві двох родичокЯк повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, за попередньою версією жінка вчинила самогубство.

На місці трагедії працюють патрульна поліція, медики, та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялось, що у Шевченківському районі Києва (біля станції метро "Берестейська") застрелили чоловіка, ще один був поранений. Стрілянина почалась в ході конфлікту між співробітниками двох охоронних фірм.

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Теги: #Київ#Троєщина#самогубство