Чоловіки кажуть, що їх вивіз і покинув на цвинтарі санітар медзакладу.

На Другому Християнському кладовищі Одеси знайшли трьох людей з інвалідністю, які стверджують, що їх вивезли туди з Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я, розташованого приблизно за 7 км - на вулиці Академіка Воробйова, 9.

4 червня постраждалих виявив письменник Сергій Бакуменко. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що в одного з чоловіків немає половини голови, у другого немає обох кінцівок ніг, а третій пересувається поповзом. За його словами, люди були голодні та перелякані.

Чоловіки говорили, що їх привезли на кладовище з психіатричної лікарні та покинули там.

"Ми з лікарями і поліцейськими вчора стояли, і у нас у всіх в очах стояли сльози. Ми спочатку не вірили цим людям, тому що було видно, що ці люди не в собі. Вони були як наївні діти, але вони постійно повторювали, що їх вивезли на кладовище санітари з психлікарні на Воробйова, 9. Один з цих нещасних згадав, що коли він запитав санітара, куди їх везуть, то той зі сміхом їм відповів: "На розстріл!", - розповів Бакуменко.

Він також повідомляв, з неофіційних джерел підтверджується, що ці троє справді є пацієнтами тієї лікарні.

"Вони дійсно не в собі. Інших розвезли по домівках, а у цих трьох дому немає, і їх просто викинули як сміття. Але розбиратися в цьому повинна поліція", - зазначав письменник.

Зараз чоловіків тимчасово помістили в Одеський міський центр інтеграції осіб без певного місця проживання. За словами директора Центру Олександра Лімзаєва, двоє з них неконтактні.

"Контингент осіб не наш, але було вирішено їх забрати, тому що вони сиділи, з їхніх слів, без води та без їжі... Вони сьогодні ще у нас. Однозначно, ми цих людей на вулицю не відправимо", - цитує Лімзаєва місцеве видання 048.ua.

Зазначається, що, за словами чоловіків, їх вивіз на кладовище своєю машиною санітар 21-го відділення лікарні на Воробйова. Видання пише, що станом на 7 червня в лікарні на Воробйова досі не говорять, чи є ці троє чоловіків їх пацієнтами.

"Поки ще не знаємо. У нас поки з'ясовують", - сказала журналістам секретар головного лікаря.

Водночас, за інформацією ТСН, у психіатричному закладі підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти. Їх нібито виписали напередодні, але не вивозили на кладовище. При цьому як неходячі люди дісталися кладовища за 7 км від лікарні, в медустанові пояснити не можуть.

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Автор: Катерина Комолова