Родині Третяк віддали після експертизи тіло загиблої.

Біля дому, де мешкає сім’я убитої 6-річної Мирослави Третяк, зібралися понад 50 місцевих мешканців.

Про це повідомляє видання Newsroom.

Також на місці чергують правоохоронці.

Журналісти пишуть, що у п’ятницю, 30 липня, родині Третяк віддали після експертизи тіло загиблої. Труну з Мирославою доставили у рідне містечко.

Там сьогодні проведуть обряд відспівування, прибули й представники місцевої влади.

Під час очікування дідусю Мирослави стало зле, і медики надали йому допомогу.

Смерть Мирослави Третяк: що відомо

Мирослава Третяк зникла увечері, 28 липня, в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою – у закинутій будівлі – з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме у його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, та вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

За інформацією ЗМІ, підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах – школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка.

Хлопець протягом 30 днів перебуватиме у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Яна Ставська